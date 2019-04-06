Турист выпил канистру молока на таможне, чтобы не выбрасывать

Китайский турист получил популярность, после того как выпил 2,5 литра молока на таможенном досмотре в Австралии, чтобы не выбрасывать продукт в мусорное ведро, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина пытался пронести через таможню 2,5-литровую канистру с молоком. Сотрудники таможенной службы сообщили, что тара превышает допустимые нормы для жидкости в ручной клади. Когда турист узнал о том, что молоко придется выбросить, он его выпил. Друг молодого человека запечатлел произошедшее на видео.

Как выяснилось, турист хотел привезти молоко домой, так как купил его по очень низкой цене — у него на родине импортное молоко стоило бы в 13 раз дороже.