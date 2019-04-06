Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно

Mail.ru Group совместно с компанией ResearchMe в преддверии 25-летия Рунета провели исследование, чтобы выяснить, сколько времени россияне тратят в Сети. Кроме того, аналитики опирались на данные Фонда Общественное Мнение (ФОМ), а также провели опрос пользователей блога Mail.ru Group на IT-портале Хабр.

По данным исследования, 81% опрошенных используют интернет ежедневно и многократно в течение дня. Только 10% отметили, что выходят в сеть реже двух–трех раз в сутки. Согласно результатам опроса ФОМ, в 2019 году интернетом когда-либо пользовались 76% россиян. Для сравнения, в 2000 на вопрос о пользовании интернетом положительно ответили только 3,6% респондентов.

71% пользователей старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно и многократно в течение дня. При этом среди подростков (14-17 лет) эта доля немногим больше — 79%.

Большинство опрошенных (76%) отметили, что проводят в интернете больше времени, чем пять–семь лет назад. Это характерно для аудитории всех возрастов. Люди пользуются интернетом для общения в соцсетях (64%), игр (62%), поиска информации (58%), просмотра видео (56%) и прослушивания музыки (55%). При этом в 2000 году у пользователей были другие приоритеты. По данным ФОМ, тогда людей интересовало: поиск информации (43%), компьютеры и программы (27%), новости (27%), игры (25%), а также юмор (24%) и музыка (23%).

Современные пользователи Рунета ценят возможность быть на связи с родственниками и друзьями в мессенджерах и соцсетях — только 12% опрошенных готовы легко от этого отказаться. Половина респондентов (51%) считает, что возможность находиться на связи с родственниками и друзьями сделала их жизнь проще.

Более трех часов в день в социальных сетях проводят 73% респондентов, 36% выбирают мессенджеры и 31% — почтовые сервисы. Почти две трети опрошенных (63%) пользуются соцсетями больше шести лет. Самые популярные действия в соцсетях — просмотр фото и видео друзей (68%), общение в чатах (64%), лайки и комментарии (53%), чтение и размещение постов в группах (48%), а также загрузка собственных фото и видео (47%).

Онлайн-образование только набирает обороты – каждый третий (30%) пользователь сообщил, что использует интернет в этих целях не больше полугода. При этом среди молодежи (14-24 лет) доля тех, кто начал обучаться онлайн уже один-два года назад, больше. Интересно, что две трети опрошенных (67%) считают, что онлайн-образование станет главной формой обучения через 25 лет.