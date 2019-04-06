"Роскосмос" потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики

"Роскосмос" в этом году решил отметить профессиональный праздник в центре Москвы с песнями, потратив на это 22 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, компания-подрядчик должна разработать сценарий мероприятия, который пройдет в Кремлевском дворце. Концерт будет транслироваться на телевидении.

"Праздничная концертная программа должна быть выстроена в виде музыкальной театрализации, повествующей о наиболее значимых событиях в истории российского космоса, неразрывно связанных с эпохальными вехами нашей страны", – говорится в документе.

Выступить должно более 15 исполнителей и коллективов, среди которых не менее трех человек со званиями заслуженных артистов и не менее двух народных. Вести шоу должны двое профессиональных артистов, работающих в популярных телевизионных шоу.

Также необходимо подготовить фуршет, фотосъемки, оформление сцены, фойе зала и обеспечить охрану.

Среди гостей мероприятия будут представители власти, руководство "Роскосмоса", космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего около четырех тысяч гостей.

Ранее правительство раскритиковало "Роскосмос" за низкую эффективность выполнения федеральной целевой программы за прошлый год. На заседании 21 марта Дмитрий Медведев заявил, что государство планировало выделить из бюджета на всю программу 500 млрд рублей. Но на деле госкорпорация смогла выполнить свою часть только на 82% от выделенных средств. От главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина потребовали отчитаться.

Позже Рогозин заявил, что утверждение о том, что космодром "Восточный" готов лишь на четверть, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что основные объекты готовы, но по некоторым недостроенным второстепенным пунктам идут судебные разбирательства.