В Барнауле в субботу утром, 6 апреля, в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Строителей произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В результате ДТП один из автомобилей оказался на боку. Как отмечается в комментариях к сообщению, водитель перевернувшегося автомобиля решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Также у таксиста не было возможности увидеть автомобиль из-за грузовика.

"Ну и подставы на зеленом сигнале не ожидал", – добавил один из членов сообщества.

Кроме того, как отмечается, в результате ДТП чуть не пострадали пешеходы, переходившие дорогу в момент столкновения автомобилей.