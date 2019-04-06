Специалисты компании Segmento изучили почти 200 миллиардов просмотров веб-страниц с начала 2019 года и пришли к выводу, что россияне чаще всего ищут в сети информацию о здоровье и личных отношениях, сообщает РИА "Новости".

Оказалось, что наибольшей популярностью у россиян пользуются следующие темы: семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом.

Исследователи отмечают, что в случае возникающих проблем со здоровьем, россияне чаще всего обращаются к интернету, чтобы узнать больше о симптомах и лечении заболеваний желудка, гриппа и простуды, о борьбе с излишним весом.

Самое популярной темой стала "семья и отношения" — с начала года было зафиксировано почти 1,5 млрд запросов. При этом тема беременности волнует россиян гораздо больше, чем тема брака.

Также большой популярностью пользуются ресурсы о проблемах в личной жизни. Почти 8 млн раз россияне интересовались вопросом усыновления детей-сирот.