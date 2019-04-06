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Барнаульские полицейские раскрыли кражу велосипеда и дали рекомендации

, ИА "Амител"
Правоохранители установили причастность подозреваемого еще к 4 фактам кражи велосипедов
Зачастую владельцы не могут дать описание похищенного велосипеда / Фото: penzavzglyad.ru

Зачастую владельцы не могут дать описание похищенного велосипеда / Фото: penzavzglyad.ru

Жительница Барнаула обратилась в полицию, заявив, что с лестничного пролета 7 этажа многоквартирного дома неизвестные украли велосипед, сообщает региональный МВД. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель города Барнаула 1986 года рождения. Похищенный велосипед подозреваемый продал неизвестным на улице.

В ходе разбирательства правоохранители установили причастность подозреваемого еще к 4 фактам кражи велосипедов.

Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают: с началом весенне-летнего периода времени традиционно отмечается рост числа краж велосипедов и мопедов. Эти средства передвижения, оставленные без присмотра, привлекают злоумышленников своей легкой доступностью. Полиция также информирует о мерах, которые можно предпринять самим, и которые сведут к минимуму риск хищения средства передвижения, а в случае совершения преступления, помогут найти украденное имущество. В частности, старайтесь не оставлять велосипед или мопед без присмотра. Не полагайтесь на тросовые замки. Как показывает практика, злоумышленники легко "перекусывают" трос специальным инструментом, либо ломают замок. Если все же вам необходимо ненадолго оставить велосипед, мопед, делайте это там, где расположены камеры наружного видеонаблюдения. Необходимо технически укреплять места хранения велосипедов, мопедов (гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т.д.).

Сообщается, что зачастую владельцы не сразу обнаруживают факт совершения преступления и не всегда могут дать описание, выделить индивидуальные особенности своего велосипеда, мопеда, а также не могут предъявить на них документы для подтверждения права собственности.

Рекомендации:

- перепишите серийный номер рамы велосипеда или мопеда, чтобы в случае его хищения, сразу сообщить этот номер сотрудникам полиции;

 - желательно иметь в распоряжении фотографию своего велосипеда или мопеда.

Отмечается, что выполнение этих простых правил позволит сохранить имущество. Если все-таки кража вашего велосипеда или мопеда произошла, то постарайтесь ничего не трогать на месте происшествия и сразу вызывайте сотрудников полиции по телефону "02".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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