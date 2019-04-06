Путин намерен развеять страхи президента Эстонии о безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал эстонской газете Postimees, что Владимир Путин во время встречи с главой Эстонии Керсти Кальюлайд планирует заверить ее в том, что оснований для каких-либо переживаний по вопросу безопасности у Эстонии нет, сообщает телеканал "360".

"Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии о безопасности", — сказал Песков.

Он также добавил, что от предстоящей встречи глав двух государств не стоит ждать каких-либо конкретных решений.

Кроме того, российский президент хочет поближе познакомиться со своей коллегой. "Целью встречи является поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы", — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Кальюлайд приедет в Россию 18 апреля. Она примет участие в открытии здания посольства страны после исторической реконструкции. Это будет первый визит главы Эстонии за последние восемь лет и первая поездка в Россию руководителя одной из трех республик Балтии после 2014 года.