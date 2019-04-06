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Турист спас кота в мешке, которого на алтайской турбазе выбросили в Катунь

, ИА "Амител"
Волонтеры говорят, что у кота отсутствует глаз, возможно, это также дело рук одного из сотрудников турбазы

В Республике Алтай в пятницу, 5 апреля, на турбазе "Тихий берег" сотрудники комплекса выбросили кота в реку Катунь, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

По словам отдыхавших, кот, который жил на базе и проявлял дружелюбие к постояльцам, чем-то помешал одному из сотрудников. И тот дал поручение другому сотруднику убрать кота под предлогом, "чтобы не запрыгнул на стол".

Спустя минуту отдыхающие увидели, как сотрудник на берегу Катуни засовывает кота в мешок и бросает в реку. Один из постояльцев тут же разделся и бросился в ледяную воду, чтобы спасти жизнь несчастному животному.

Кота достали, но он успел нахлебаться воды и замерз. Шокированные гости вызвали полицию и написали заявление на персонал турбазы. Также волонтеры связались с владельцем комплекса, который находился в Новосибирске. Хозяин заявил, что против такой жестокости и намерен разобраться в причинах. В свою очередь, волонтеры намерены потребовать увольнения сотрудника.

Сейчас кот находится в стационаре ветклиники. Нахождение в холодной воде не прошло бесследно для животного, коту требуется лечение. Волонтеры говорят, что у кота отсутствует глаз — возможно, это также дело рук одного из сотрудников.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.04.2019 14:45
- гость -

сотрудника в мешок и за борт

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