В Алтайском края женщина обратилась в полицию, заявив, что неизвестные обманным путем похитили у нее 5000 рублей, сообщает региональное МВД.

По предварительной информации, женщина на одном из сайтов бесплатных объявлений нашла информацию о продаже решетки радиатора на автомобиль.

"Созвонившись с предполагаемым "продавцом" и договорившись о сделке, потерпевшая перечислила предоплату по указанным реквизитам. После чего телефон злоумышленников оказался выключенным, приобретенный товар покупательнице не был доставлен", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются с просьбой быть бдительными и не доверять свои деньги неизвестным лицам.