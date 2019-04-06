Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ, чтобы депутаты могли принимать активное участие в формировании правительства России, а то, в свою очередь, стало бы более подробно отчитываться перед парламентом, сообщается на сайте Госдумы.

"Мы говорили о реализации нормы ежегодного отчета правительства перед депутатами. Решение совершенно правильное, но следует развивать эту логику дальше. Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд, – дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства", – отметил Володин.

Сейчас кабмин формируется премьер-министром. Президент принимает решение о составе правительства по представлению премьера. Однако, как подчеркнул Володин, происходит это "без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам".

По его словам, депутаты как минимум должны участвовать в консультациях при назначении членов кабмина. Однако для этого потребуется изменить Конституцию. В этой процедуре, по мнению Володина, нет ничего страшного, поскольку новые задачи развития "требуют большей эффективности".

"Это не касается базовых положений Конституции. Они незыблемы. Но есть вопросы, которые возникают даже исходя из того опыта работы, который есть у нас в Госдуме за прошедшие несколько лет", – пояснил Володин.

Он итакже отметил, что было бы целесообразно дополнительно обязать правительство отчитываться перед парламентом по деятельности отдельных министерств: "Мы видим, что выросла ответственность правительства и власти в целом, стал более эффективным парламентский контроль за принимаемыми решениями".