Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новым предложением идею спикера Госдумы Вячеслава Володина привлечь депутатов к формированию правительства, сообщает РИА "Новости".

"Это новое предложение", – охарактеризовал Песков инициативу Володина.

Такими словами Песков ответил на вопрос, обсуждалось ли данное предложение в Кремле.

Ранее Володин заявил, что российскую Конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.

"Мы говорили о реализации нормы ежегодного отчета правительства перед депутатами. Решение совершенно правильное, но следует развивать эту логику дальше. Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд, – дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства", – отметил Володин.

Кроме того, Володин считает целесообразным детализировать в Конституции нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой.