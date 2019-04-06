Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в северных и восточных районах осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью -1...-6. Днем +4...+9, в северных и восточных районах осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -2...-4, днем +4...+6. Ночью без осадков, возможен туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Днем без осадков, в утренние часы возможен туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с.