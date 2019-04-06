Сезон весенней охоты стартует в Алтайском крае с 7 апреля

В Алтайском крае с 7 апреля по 16 апреля разрешена охота на водоплавающую и боровую дичь в нескольких районах региона, сообщается на официальном сайте края.

Отмечается, что разрешение касается следующих районов: Алейском, Быстроистокском, Змеиногорском, Каменском, Крутихинском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, Панкрушихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Романовском, Рубцовском, Топчихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском (левобережная часть) и Шипуновском.

В указанной выше группе районов добывать разрешено гусей, глухарей, тетеревов на токах и вальдшнепов на вечерней тяге. Охота на селезней уток запрещена.

В Алтайском, Баевском, Бийском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Егорьевском, Ельцовском, Завьяловском, Залесовском, Заринском, Зональном, Калманском, Ключевском, Косихинском, Красногорском, Краснощековском, Кулундинском, Кытмановском, Михайловском, Немецком национальном, Новичихинском, Павловском, Первомайском, Родинском, Смоленском, муниципальном образовании города Славгорода, Советском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Табунском, Тальменском, Тогульском, Троицком, Тюменцевском, Угловском, Хабарском, Целинном, Чарышском, Шелаболихинском (правобережная часть) районах охота разрешена с 27 апреля по 6 мая на селезней уток, глухарей, тетеревов на токах и вальдшнепов на вечерней тяге.

Охота на гусей во второй группе районов запрещена. Охота на селезней уток проводится только с подсадной уткой.

Нормы добычи водоплавающей и боровой дичи за весенний сезон: