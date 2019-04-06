Скандальную автомойку в историческом центре Барнаула начали демонтировать в субботу днем, 6 апреля.

Ранее собственник объекта заявил, что мойку демонтируют до конца недели, но к 4 апреля, не смотря на требование суда, это сделать не получится. В пресс-службе администрации краевой столицы сообщили, что в мэрию не поступало никаких документов о переносе демонтажа автомойки в центре туркластера. Однако если к 4 апреля этого не произойдет – городские власти готовы принимать кардинальные действия и привлекать к ответственности владельца.

По словам собственника, невозможность объяснялась несколькими весомыми причинами, которые бизнесмен называть не стал. Он лишь добавил, что в ближайшее время территория мойки будет огорожена и начнутся демонтажные работы.

Напомним, Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. Администрация Барнаула неоднократно требовала снести это строение, поскольку оно не вписывается в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября 2018 года краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.