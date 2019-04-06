Бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова обвинили в организации преступного сообщества, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Федора Куприянова.

По данным следствия, Пирумов в 2012 году организовал преступную группу, которая завышала стоимость услуг на реставрацию объектов и предоставляла недостоверную информацию при работе с госконтрактами. Всего в деле семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрацию следующих объектов: драмтеатра в Пскове, Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, Иоанно-Предтеченского монастыря, усадьбы Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

"Вчера было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ", — заявил Куприянов. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В конце января Мосгорсуд ужесточил с 1,5 до трех лет колонии приговор по первому "делу реставраторов", вынесенный Пирумову. Дело направили на новое рассмотрение по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года колонии слишком мягким для организатора масштабных хищений на сотни миллионов рублей.

По делу также проходили ряд чиновников и бизнесменов. Их обвиняли в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу — о хищениях в Эрмитаже. Ущерб оценивается в 450 миллионов рублей.