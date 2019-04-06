Мусоровоз насмерть задавил велосипедиста в Барнауле

В Барнауле в субботу вечером, 6 апреля, в мкрн Солнечная поляна на пересечении улиц Жасминная и Аметистовая мусоровоз сбил велосипедиста, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

От полученных травм велосипедист скончался. Как сообщил очевидец происшествия, велосипедист ехал по краю тротуара, а когда мусоровоз практически проехал, тот упал под задние колеса. Также отмечается, что мужчина был в наушниках.