Мусоровоз насмерть задавил велосипедиста в Барнауле

В Барнауле в субботу вечером, 6 апреля, в мкрн Солнечная поляна на пересечении улиц Жасминная и Аметистовая мусоровоз сбил велосипедиста, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
От полученных травм велосипедист скончался. Как сообщил очевидец происшествия, велосипедист ехал по краю тротуара, а когда мусоровоз практически проехал, тот упал под задние колеса. Также отмечается, что мужчина был в наушниках.
Комментарии
хм... на днях видел велосипедиста в наушниках... еще подумал, вот ведь... неразумный... наушники белые? нет, ребята, нельзя нам дорожки делать велосипедные...
А тротуарчики-то можно бы и еще поуже сделать было. Тогда б не только велосипедисты под колеса падали, но и прохожие.
Белые наушники это показатель?