Профессор филологии рассказал, когда феминитивы попадут в словари

Филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что время для включения в словари феминитивов — слов "блогерка", "редакторка" и других — еще не пришло, даже несмотря на то, что феминистки их используют.

Елистратов отметил, что необходимо дождаться пока эти слова не перестанут резать слух. А это, примерно, лет через 40.

Профессор пояснил, что добавление суффиксов к словам, которые не имеют женского рода это радикальный и несколько отсталый подход: "Я обязан быть консерватором. Консервативный это не значит плохой. Другие будут тянуть. Интернет все равно запустит все это. Но словари академические должны фиксировать все очень аккуратно".

Использование различных суффиксов для образования феминитивов он назвал "вкусовщиной". "Человеку понравилась, например, "эсса". "Эсса" никогда не передает зависимость женщины от мужчины. Мне режет это слух, просто потому что я в другой парадигме нахожусь, как и Цветаева, которой эта "эсса" кажется унизительна", — подчеркнул Елистратов.

Профессор пояснил, что с фиксацией таких слов нужно подождать несколько лет. Возможно, что появятся новые варианты.

По мнению феминисток, слова "врач" или "инструктор" нельзя употреблять без суффикса, если имеется в виду женщина. В то же время, старые морфемы для этого не годятся. Как заявляют активистки фем-движения, суффикс "ш" обозначает принадлежность мужу и его профессии, а вот "к" — обозначает женщину как независимую единицу. В последнее время в речи часто появляются слова "авторка" или "редакторка". В качестве примера они часто приводят словосочетание "генерал — генеральша". Впрочем, они предпочитают не уточнять, как тогда быть с парикмахершами или кассиршами.