Суббота, 6 Апрель, 22:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,41
€ 73,44
Обь
174см +21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Профессор филологии рассказал, когда феминитивы попадут в словари

, ИА "Амител"
По мнению феминисток, слово "врач" нельзя употреблять без суффикса, если имеется в виду женщина - "врачка"
В последнее время в речи часто появляются слова 'авторка' или 'редакторка' / Фото: twitter.com

В последнее время в речи часто появляются слова "авторка" или "редакторка" / Фото: twitter.com

Филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что время для включения в словари феминитивов — слов "блогерка", "редакторка" и других — еще не пришло, даже несмотря на то, что феминистки их используют.

Елистратов отметил, что необходимо дождаться пока эти слова не перестанут резать слух. А это, примерно, лет через 40.

Профессор пояснил, что добавление суффиксов к словам, которые не имеют женского рода это радикальный и несколько отсталый подход: "Я обязан быть консерватором. Консервативный это не значит плохой. Другие будут тянуть. Интернет все равно запустит все это. Но словари академические должны фиксировать все очень аккуратно".

Использование различных суффиксов для образования феминитивов он назвал "вкусовщиной". "Человеку понравилась, например, "эсса". "Эсса" никогда не передает зависимость женщины от мужчины. Мне режет это слух, просто потому что я в другой парадигме нахожусь, как и Цветаева, которой эта "эсса" кажется унизительна", — подчеркнул Елистратов.

Профессор пояснил, что с фиксацией таких слов нужно подождать несколько лет. Возможно, что появятся новые варианты.

По мнению феминисток, слова "врач" или "инструктор" нельзя употреблять без суффикса, если имеется в виду женщина. В то же время, старые морфемы для этого не годятся. Как заявляют активистки фем-движения, суффикс "ш" обозначает принадлежность мужу и его профессии, а вот "к" — обозначает женщину как независимую единицу. В последнее время в речи часто появляются слова "авторка" или "редакторка". В качестве примера они часто приводят словосочетание "генерал — генеральша". Впрочем, они предпочитают не уточнять, как тогда быть с парикмахершами или кассиршами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
22:01
Профессор филологии рассказал, когда феминитивы попадут в словари 0
21:15
Мусоровоз насмерть задавил велосипедиста в Барнауле 3
20:33
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в организации преступного сообщества 0
19:01
Скандальную автомойку в историческом центре Барнаула начали демонтировать 4
18:44
От -6 до +9: погода в Алтайском крае на 7 апреля 0
18:13
Сезон весенней охоты стартует в Алтайском крае с 7 апреля 1
17:43
Песков прокомментировал предложение Володина привлечь депутатов к выбору кабмина 2
17:01
Участник драки с женщинами в маршрутке Бийска записал видео с извинениями 4
16:37
Раздетая женщина бегала около дома в Барнауле и предлагала сфотографироваться 5
16:24
Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ 1
15:44
Жительница Алтая лишилась денег, покупая решетку радиатора на автомобиль 0
15:01
Путин намерен развеять страхи президента Эстонии о безопасности 2
14:39
Турист спас кота в мешке, которого на алтайской турбазе выбросили в Катунь 8
14:04
Барнаульские полицейские раскрыли кражу велосипеда и дали рекомендации 0
13:51
Названы самые интересные для россиян темы: беременность волнует больше, чем брак 1
13:01
Алтайские полицейские по горячим следам нашли украденных овец 0
12:31
Голый мужчина разбился в Барнауле, выпав из окна на 10 этаже 1
12:09
Автомобиль такси на бок перевернул другую машину в результате ДТП в Барнауле 1
11:41
"Роскосмос" потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики 5
11:17
Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно 0
10:59
Турист выпил канистру молока на таможне, чтобы не выбрасывать 2
10:49
Песков: Путину понравилась картошка, которую на Новый год подарил Лукашенко 0
09:41
Российского стримера Reeflay избили во время прямого эфира на YouTube 5
09:34
Все о добрых покупках знают в Charity Market 0
09:16
Сергей Лазарев рассказал подробности подготовки к Евровидению 0
08:59
Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога и посоветовал сжечь стул 7
08:53
Орешкин высмеял оправдания после поражения Украины в ВТО 1
07:45
Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи 3
07:24
Кукольное личико и невероятные мышцы: фото не хрупкой кореянки покорили Интернет 7
07:03
Квартиру в доме, где проживают известные люди, продают в Барнауле за 10,9 млн 5
06:44
Почему в 2019 году отменяется одна из родительских суббот 0
06:23
Первые апрельские выходные в Алтайском крае стартуют с дождя и мокрого снега 0
06:01
Почти 400 млн рублей взыскали с алтайских алиментщиков-должников 0
05:24
Власти Татарстана объяснили сбор информации о детях в хиджабах 0
04:30
Умер депутат Госдумы Николай Ковалев 5
03:59
Два студента обманули Apple на 900 тысяч долларов 0
02:50
В Перу обнаружили останки четвероногого кита 0
01:38
Hyundai может приобрести заводы Ford в России 1
00:59
Зеленский опубликовал итоги теста на наркотики с неверной датой 1
23:59
Группа "Альянс" впервые показала клип, снятый еще в СССР 0
23:45
Пластический хирург без диплома уродовал пациенток в Краснодаре 0
23:22
Инфляция в марте установила максимум 2019 года 1
22:55
Суд закрыл интернет-магазин с выручкой 10 млрд рублей в год 0
22:37
Семья нашла миллионы рублей в 12 тоннах мусора в Тюмени 0
22:13
Эрдоган объяснил покупку С-400 несмотря на ультиматум США 0
21:55
Белоруссия решила на 23% поднять тарифы на транзит нефти 1
21:36
Twitter оштрафовали по жалобе Роскомнадзора 0
21:11
Стали известны результаты теста Порошенко на алкоголь 5
20:49
Обильные дожди грозят подтоплением восьми районам Алтайского края 1
20:34
В Горном Алтае нашли скелет мужчины в футболке VERSACE 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.