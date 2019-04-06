Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в субботу, 6 апреля, что фундаментальные изменения в Конституции РФ не нужны, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию России, которые позволят нижней палате парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. Он также заявил, что считает целесообразным дополнить Конституцию нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров. Также, по его задумке, это позволит требовать более четкие отчеты министров перед депутатами.

"Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны. Конституция — инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны", — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что "общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти".

Медведев назвал это совершенно нормальным: "Напомню, что именно по моей инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст".

Кроме того, Медведев отметил, что любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти.

По словам премьера, никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать права и свободы граждан и положения о форме правления в нашей стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Володина привлечь депутатов к формированию правительства новым предложением, которое в Кремле еще не обсуждалось.