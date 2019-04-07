Захарова ответила на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook пожаловалась на анонимную публикацию в сети о том, что у нее есть пальто за 700 тысяч рублей.

"Вот они фейки родимые по весне распустились. Вышла статья безымянного автора о том, что я ношу пальто за 700 тысяч рублей. Ну нет у меня пальто за 700 тысяч рублей, сумок за 20 тысяч евро и так далее. Нет, и не будет. Потому что даже если мой доход когда-нибудь позволит, то точно не позволит характер – я никогда не стану покупать ни сумки, ни одежду такой ценовой категории. Мне это кажется диким", – написала Захарова.

"Что касается "пальто", то это полушубок, и он отечественный. Куплен был года 2 назад на выставке "Ладья", которая проходит регулярно в Москве в ЦМТ и собирает наших мастеров со всей страны. Кстати, пару месяцев назад увидела того самого продавца, у которого купила "ивсенлоран". Рассказала ему "случай в Нью-Йорке" (привожу ниже), так пришлось повторить рассказ на бис – не поверил", – добавила она.

А с шубой в Нью-Йорке, как подчеркнула Захарова, "была веселая история". Далее она приводит две ссылки – на текст и на фотографии.