Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Минкультуры считает, что ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры ущемляет права граждан, и предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в определенных местах, пишет РБК.

Министерство подготовило поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Сейчас закон разрешает продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах, а также в парках. В подготовленных поправках Минкультуры предлагает ​отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют "деятельность в области культуры". Норма будет распространяться на все учреждения культуры.

Существующее ограничение по продаже алкоголя ущемляет права организаций культуры и посещающих их граждан, указывают авторы законопроекта в сводном отчете. Фактически министерство предлагает вернуть старую норму: до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры, но затем эти возможности ограничили.

Как сообщил изданию представитель Минкультуры, действующие ограничения необоснованны,​ и их необходимо устранить.

Ранее против продажи алкоголя в учреждениях культуры резко выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.