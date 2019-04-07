Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом рассказал в интервью Sunday Mirror, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия, пишет РБК.

В субботу, 6 апреля, Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.

"Я пошел и спросил их: "Зачем ваша страна убила мою подругу?". Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду, – отметил Роули, признавшись, что российский посол ему понравился. – Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми. Я все еще думаю, что Россия осуществила атаку".

По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть "Новичком", произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. "Он сказал, что в России есть небольшое количество "Новичка", потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят", – рассказал Роули, добавив, что, как ему рассказали, единственные страны, которые сейчас производят "Новичок" – это Чехия и США.

Кроме того, Роули сообщил, что спросил у посла о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать просьбу и поинтересовался у него, где бы он хотел встретиться с российским президентом.