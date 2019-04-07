В первое воскресенье апреля в России и в некоторых странах бывшего СССР отмечают День геолога. Праздник был установлен в 1966 году в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны, до сих пор его отмечают специалисты, связанные с геологическими науками.

Алтайский край не так богат полезными ископаемыми, как, например, Кемеровская область или Красноярский край, но в нашем регионе тоже достаточно много месторождений. Amic.ru подготовил обзор самых значимых месторождений края.