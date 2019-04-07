Порывистый ветер, дожди и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 7 апреля.

"В северных и восточных районах осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, утром местами туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле в первой половине дня небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром местами на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +4…+6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.