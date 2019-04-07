Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 186 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте за 23,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что жилье находится в элитном и экологически чистом районе. "Дом расположен в сосновом бору, на закрытой охраняемой территории с видеонаблюдением и консьержем. Дом имеет два входа. В квартире – дизайнерский ремонт", – добавляет продавец.

В жилье обустроена приточная вентиляция, система кондиционирования, звукоизоляция, есть хамам, сигнализация, имеется два санузла, две гардеробные комнаты, мраморные подоконники.