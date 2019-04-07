Миллиардер, основатель сети "Магнит" и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской на YouTube-канале проекта "Русские норм!" рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

По словам Галицкого, "Краснодар" должен был отреагировать на арест полузащитника, поскольку с футболистов "не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков".

"Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь", – заявил Галицкий.

Он также отметил, что у "Краснодара" 11 тысяч воспитанников, которые, "ложась спать, думают о тебе как о кумире": "Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека".

"Мы подали в палату на разрыв контракта – это все, что я готов комментировать", – сказал Галицкий. На вопрос о том, принял ли он лично такое решение, миллиардер ответил положительно.

Ранее Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину продлили арест еще на полгода – до 25 сентября. Их обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По версии следствия, в октябре 2018 года они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей Первого канала, гендиректор ФГУП "НАМИ" и глава департамента Минпромторга.