Воскресенье, 7 Апрель, 10:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,41
€ 73,44
Обь
199см +25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Владелец "Краснодара" рассказал о причинах разрыва контракта с Мамаевым

, ИА "Амител"
По словам Галицкого, "Краснодар" должен был отреагировать на арест Мамаева
Галицкий отметил, что у 'Краснодара' 11 тысяч воспитанников / Фото: sports.ru

Галицкий отметил, что у "Краснодара" 11 тысяч воспитанников / Фото: sports.ru

Миллиардер, основатель сети "Магнит" и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской на YouTube-канале проекта "Русские норм!" рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

По словам Галицкого, "Краснодар" должен был отреагировать на арест полузащитника, поскольку с футболистов "не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков".

"Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь", – заявил Галицкий.

Он также отметил, что у "Краснодара" 11 тысяч воспитанников, которые, "ложась спать, думают о тебе как о кумире": "Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека".

"Мы подали в палату на разрыв контракта – это все, что я готов комментировать", – сказал Галицкий. На вопрос о том, принял ли он лично такое решение, миллиардер ответил положительно.

Ранее Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину продлили арест еще на полгода – до 25 сентября. Их обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По версии следствия, в октябре 2018 года они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей Первого канала, гендиректор ФГУП "НАМИ" и глава департамента Минпромторга.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:41
Владелец "Краснодара" рассказал о причинах разрыва контракта с Мамаевым 0
09:15
Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным 0
08:56
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры 1
08:46
Захарова ответила на слухи о пальто за 700 тысяч рублей 0
07:45
Русские мемы, которые покорили Запад 0
07:24
Дизайнерскую квартиру с хамамом продают в сосновом лесу в Барнауле за 23,5 млн 0
07:03
Только одно коллекторское агентство на Алтае включено в обязательный госреестр 0
06:44
Что нужно и чего нельзя делать в Благовещение 0
06:23
Дожди и мокрый снег обещают в Алтайском крае 7 апреля 0
06:01
Уголь, золото и лечебные грязи: какие полезные ископаемые есть на Алтае 0
23:01
Медведев не увидел необходимости в правках Конституции ради улучшения кабмина 2
22:58
Второй участник драки с женщинами в маршрутке Бийска записал видео с извинениями 6
22:01
Профессор филологии рассказал, когда феминитивы попадут в словари 1
21:15
Мусоровоз насмерть задавил велосипедиста в Барнауле 15
20:33
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в организации преступного сообщества 0
19:01
Скандальную автомойку в историческом центре Барнаула начали демонтировать 5
18:44
От -6 до +9: погода в Алтайском крае на 7 апреля 0
18:13
Сезон весенней охоты стартует в Алтайском крае с 7 апреля 1
17:43
Песков прокомментировал предложение Володина привлечь депутатов к выбору кабмина 2
17:01
Участник драки с женщинами в маршрутке Бийска записал видео с извинениями 4
16:37
Раздетая женщина бегала около дома в Барнауле и предлагала сфотографироваться 7
16:24
Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ 1
15:44
Жительница Алтая лишилась денег, покупая решетку радиатора на автомобиль 0
15:01
Путин намерен развеять страхи президента Эстонии о безопасности 2
14:39
Турист спас кота в мешке, которого на алтайской турбазе выбросили в Катунь 10
14:04
Барнаульские полицейские раскрыли кражу велосипеда и дали рекомендации 0
13:51
Названы самые интересные для россиян темы: беременность волнует больше, чем брак 1
13:01
Алтайские полицейские по горячим следам нашли украденных овец 1
12:31
Голый мужчина разбился в Барнауле, выпав из окна на 10 этаже 1
12:09
Автомобиль такси на бок перевернул другую машину в результате ДТП в Барнауле 1
11:41
"Роскосмос" потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики 7
11:17
Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно 0
10:59
Турист выпил канистру молока на таможне, чтобы не выбрасывать 2
10:49
Песков: Путину понравилась картошка, которую на Новый год подарил Лукашенко 0
09:41
Российского стримера Reeflay избили во время прямого эфира на YouTube 5
09:34
Все о добрых покупках знают в Charity Market 0
09:16
Сергей Лазарев рассказал подробности подготовки к Евровидению 0
08:59
Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога и посоветовал сжечь стул 8
08:53
Орешкин высмеял оправдания после поражения Украины в ВТО 1
07:45
Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи 3
07:24
Кукольное личико и невероятные мышцы: фото не хрупкой кореянки покорили Интернет 10
07:03
Квартиру в доме, где проживают известные люди, продают в Барнауле за 10,9 млн 5
06:44
Почему в 2019 году отменяется одна из родительских суббот 0
06:23
Первые апрельские выходные в Алтайском крае стартуют с дождя и мокрого снега 0
06:01
Почти 400 млн рублей взыскали с алтайских алиментщиков-должников 0
05:24
Власти Татарстана объяснили сбор информации о детях в хиджабах 0
04:30
Умер депутат Госдумы Николай Ковалев 6
03:59
Два студента обманули Apple на 900 тысяч долларов 1
02:50
В Перу обнаружили останки четвероногого кита 0
01:38
Hyundai может приобрести заводы Ford в России 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.