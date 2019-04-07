В Алтайском крае полиция задержала жителя Барнаула 1982 года рождения, которого подозревают в мошенничестве, сообщает региональное МВД.

По предварительной информации, подозреваемый предоставил заведомо ложные документы и сведения и оформил кредит, тем самым причинив финансовой компании ущерб на общую сумму 18000 рублей.

"Стражи правопорядка в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку, или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений".