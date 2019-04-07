Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко перед дебатами

Украинский боксер Владимир Кличко в своем Facebook высмеял сдачу анализов перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что на собственном опыте знает о невозможности такого быстрого получения результата анализов.

"По допинг-тесту, как тот, что проводился во время выборов в Украине, был получен результат менее, чем за 24 часа? Это невозможно, если вы спросите экспертов из WADA. Например, я готов потратить собственные средства на независимый тест. Заинтересованы ли кандидаты?" — написал Кличко.

"Недавняя сдача анализов была смешной. Я, как спортсмен, сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины нельзя выложить результат в социальные сети на протяжении пары часов. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это", — заявил Кличко на видео.

Экс-боксер заявил, что украинцы должны получить чистого президента "не только в моче и крови, а самое главное в мыслях".

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).