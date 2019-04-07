В Алтайском крае специалисты по безопасности на водных объектах настоятельно рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки, поскольку водоемы уже опасны не только для подледного лова, но и для передвижения по нему, сообщает региональное МЧС.

"Весна диктует свои правила поведения на водных объектах: уже сейчас, в начале апреля прочность льда в значительной степени ослаблена. ПОМНИТЕ: выходить на поверхность льда, а тем более выезжать на автомобиле запрещено", — разъясняют специалисты ГИМС.

Отмечается, что под теплыми лучами весеннего солнца лед на водоемах становится непрочным и рыхлым, "съедается" сверху солнцем и талой водой. В это время выходить на его поверхность крайне опасно, в любой момент лед может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Однако, как говорится в сообщении ведомства, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.