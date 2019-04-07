Новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ" испытали в России

Командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил в эфире "Эха Москвы", что воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".

"Возвращаясь к воздушно-огневой конференции, проведены 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, которые закончились боевой стрельбой. В частности, комплекс "Панцирь-СМ" — последний вариант ЗРПК "Панцирь" — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа "квадрокоптер", — сказал Грехов

Он отметил, что российские военные ранее столкнулись с проблемой обнаружения беспилотных летательных аппаратов, однако ее удалось решить. Кроме того, по его словам, ВКС испытали комплекс, который способен посадить беспилотник.

Грехов подчеркнул, что в ВКС идет поэтапное развитие станций загоризонтного обнаружения. Он напомнил, что в Мордовии заступила на боевое дежурство новая РЛС такого типа, которая позволяет обнаруживать цели на дальности свыше 2800 километров.

Отличительная особенность комплекса "Панцирь-СМ" — новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 километров — вдвое больше по сравнению с существующим "Панцирь-С1".