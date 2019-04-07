Умерла Тамара Золотухина - вдова российского актера Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося российского актера Валерия Золотухина, скончалась в субботу, 6 апреля, в возрасте 70 лет, пишут "Известия".

Отмечается, что об этом в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

Предположительно, причиной смерти стал рак.

Тамара Золотухина была скрипачкой и второй супругой Валерия Золотухина. Они поженились в 1978 году. У пары родился сын Сергей, который был барабанщиком группы "Мертвые дельфины", он ушел из жизни в 2007 году.

Сам Золотухин последние годы жизни провел в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, которая родила ему сына Ивана. Однако с Тамарой он официально отношения не расторгал, и можно сказать, что она являлась его официальной вдовой.

Валерий Золотухин скончался в 2013 году, в последний путь его провожали обе женщины — Тамара и Ирина.