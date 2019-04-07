Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран "Большой семерки" по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает RT.

"Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение", – говорится в совместном коммюнике.

Как отмечается, если этого не будет сделано, это будет означать "конец договора".

Министры отметили, что должны "внимательно отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых Россией разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и принимать ответные меры".

Ранее в МИД России заявили, что НАТО не привело никаких доказательств якобы имевших место нарушений Москвой положений ДРСМД.