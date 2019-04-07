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Назван российский регион с самым дорогим борщом

, ИА "Амител"
Самый дешевый борщ в России могут приготовить жители Пензы, а самый дорогой - сахалинцы
В среднем по России 300 миллилитров борща с ложкой сметаны обойдется в 25 рублей / Фото: attuale.ru

В среднем по России 300 миллилитров борща с ложкой сметаны обойдется в 25 рублей / Фото: attuale.ru

Аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор" выяснили, сколько стоит тарелка борща в разных российских регионах, сообщает РИА "Новости".

Для анализа стоимости тарелки борща аналитики "Эвотор" использовали следующий рецепт: на 3 литра супа — 500 грамм говядины, 250 грамм свежей капусты, три средних картофелины (200 грамм), две средних свеклы (200 грамм), одна средняя морковь (100 грамм), одна средняя луковица (75 грамм), одна столовая ложка томатной пасты или один небольшой помидор, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 грамм сметаны.

Эксперты подсчитали, сколько стоит в России тарелка борща домашнего приготовления и в предприятиях общепита. Для анализа использовались данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотор", расположенных в магазинах традиционной торговли, ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый — жители Пензы. Тарелка борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны на Сахалине и в области стоит 45 рублей, в Пензе и области — 19,5 рублей. Тарелка борща со сметаной для жителя Москвы стоит 31,2 рубля, для жителя Санкт-Петербурга 25,3 рубля, в среднем по России — 25 рублей", — сообщили в компании.

Эксперты также отметили, что в российской столице в предприятиях общепита, включая столовые, тарелка борща продается за 84 рубля, в Петербурге — 68 рублей, а в среднем по России — 67 рублей. При этом самый дешевый борщ в заведениях общепита можно найти в Кировской области — 40 рублей, а самый дорогой — в Калининградской области — 92,5 рубля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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