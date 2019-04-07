ГИБДД России с воскресенья, 7 апреля, ужесточает контроль за российскими автошколами путем введения обязательного согласования основных программ обучения будущих водителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.

"7 апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что приказ предусматривает выдачу заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.