В Барнауле в воскресенье днем, 7 апреля, пожар охватил станцию технического обслуживания, расположенную на улице Шумакова, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Отмечается, что пожарная бригада на месте.

Как сообщается в комментариях, данная СТО ранее уже горела — в декабре 2016 года. "Второй раз она уже полыхает. Там печное отопление... в 20 метрах от АЗС", — пишет один из местных жителей.