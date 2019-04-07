Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в фильме, который к ее юбилею вышел на канале "Россия 1", рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости".

"Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", — заявила Матвиенко, добавив, что с главой государства работать сложно.

Она также подчеркнула, что Путин приглашает в свою команду только тех людей, которым он доверяет.

В свою очередь Путин в интервью для фильма назвал Матвиенко "очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре" сегодняшней работы российской власти.

Путин отметил, что Матвиенко умеет отстаивать свое мнение: "Делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы, всегда очень тактично и очень часто достигает результата".

Также президент высоко оценил деятельность Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга, назвав ее эффективным и нацеленным на конкретный результат руководителем.

Ранее Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.