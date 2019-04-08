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Скверна, гипноз и ежи: 20 малоизвестных фактов о цыганах

, ИА "Амител"
У цыган есть даже свой Международный день, и он сегодня
Фото: travelask.ru

Фото: travelask.ru

Каждый год 8 апреля с 1971 года отмечается Международный день цыган. Да, есть такой праздник у этого малоизвестного народа. Рассказываем несколько фактов о цыганах, которые мало кто знает. 

  1. Цыгане – это не один народ, а много: кале, рома, европейские цыгане, синти, мануш, райо, горжио, гаже, хало и другие.
  2. Чрезмерное количество золотых украшений у цыганок – это традиция из прошлого. Раньше, если муж выгонял жену из дома, то она оставляла себе то, что на ней надето.
  3. Журналисты, дворники, работники фабрик – этих профессий цыгане избегают. Такая работа считается непристойной. Зато среди цыган есть известные музыканты, певцы, актеры, композиторы, художники, скульпторы.
  4. Если у цыгана в ухе одна серьга – у него нет братьев, это отличительный знак единственного сына в семье.
  5. У цыган нет собственного государства, единого ореола расселения, зато есть свой гимн и даже флаг. Живут они во всех частях света. Однако восточные и западные цыгане между собой практически не общаются.
  6. Изгнание – самое суровое наказания для цыгана. Его можно получить за особо тяжкое преступление. Также крайне неприятное наказание – принудительная стрижка волос. Короткие волосы – символ бесчестия.
  7. До свадьбы не должно быть интима. В некоторых сообществах принято показывать гостям свадьбы окровавленную простыню, как доказательство девственности молодой супруги. Кстати, живут молодые обычно в семье мужа.
  8. "Романо рат" – это носители цыганских генов. Из известных людей это артист Чарли Чаплин, гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд, актер Николай Добрынин, актриса Ольга Дроздова, хореограф Алла Духова, режиссер Юрий Любимов, писательница Дина Рубина, певица Людмила Сенчина, актриса Оксана Фандера, бывшая первая леди Франции Сесилия Саркози, оперная певица Анна Нетребко.
  9. Цыганами никогда не интересовалась инквизиция.
  10. Криминализация и маргинализация цыган – это отчасти последствия того, что в Европе они были одними из жертв больших социально-экономических кризисов и подверглись жесточайшим гонениям. Кстати, говорят, что именно в эти времена цыгане прятались в лесах и питались ежами. Теперь жареный или тушенный еж – национальное блюдо европейских цыган.
  11. Пышные юбки у цыганок – свидетельство бедного существования. Когда подол юбки изнашивался, его подрезали и подшивали к нему полоски ткани от старых платьев.
  12. Многие цыгане знают основы гипноза, но часто используют это для обмана людей. Поэтому смотреть им в глаза во время общения не стоит, если это не знакомый человек
  13. Они пришли в Россию более 300 лет назад. Для жизни и работы им пришлось получить императорское разрешение. Они стали называть себя русска рома.
  14. Есть такое понятие "цыганский холокост": фашисты истребили 150 тысяч цыган в Европе. Репрессиям подвергались и советские цыгане в сталинские времена.
  15. Цыгане давно перестали быть кочевым народом – кочуют не более 1%.
  16. У цыган нет понятия "цыганского барона", оно вошло в обиход благодаря СМИ и литературе. Термин используется специально для общения с нецыганами.
  17. Слово "лавэ", когда говорят о деньгах, взято от цыганского "ловэ" (тоже деньги).
  18. У них не принято много пить. На случай, если во время застолья кто-то перебрал, всегда дежурят непьющие цыгане.
  19. Вещи умершего цыгана считаются грязными и закапываются вместе с ним в могилу. То же касается и вещей роженицы. Также у них есть понятие "скверны" – это вся нижняя часть тела замужней или просто взрослой женщины.
  20. У цыган есть культ детей и распространено усыновление. В семью с детьми принято приносить угощения и подарки.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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