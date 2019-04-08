Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в элитном жилом комплексе в центре Барнаула за 11,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на проспекте Комсомольском. Дизайнерский ремонт из современных материалов. В квартире выполнено витражное остекление от пола до потолка. Большая кухня-гостиная, в каждой из трех спален имеются гардеробные, есть два санузла, постирочная.

В доме стильные парадные, охрана, система видеонаблюдения по всему периметру, детская площадка и прогулочные зоны. Есть подземная парковка.

Жилье расположено в районе с развитой инфраструктурой.