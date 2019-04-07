Порошенко заявил о риске Украины "откатиться под имперскую Россию"

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что для страны существует угроза "откатиться под имперскую Россию".

Вибір 21 квітня: Європа чи Росія.



Україні потрібен сильний Президент і Верховний Головнокомандувач, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи. Але ще швидше — відкотитися під імперську Росію. Така загроза є. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2019 г.

"Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть", – написал Порошенко.

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.