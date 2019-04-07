В воскресенье, 7 апреля, жители Барнаула и Новоалтайска массово жаловались на проблемы с мобильной связью "Билайн", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ответ "Билайн Россия" по поводу проблем со связью в Барнауле и Новоалтайске: "Здравствуйте! Были ограничения, сейчас сервис восстановлен. Проверьте, пожалуйста. Если ограничения сохранятся, обратитесь в службу поддержки".

Сообщалось, что многие жители никому не могли позвонить – просто ожидание вызова. Также никто не мог дозвониться на номера абонентов "Билайн".