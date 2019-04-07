Слова Порошенко об "откате под имперскую Россию" оценили в Госдуме

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что для страны существует угроза "откатиться под имперскую Россию".

"Любой кандидат, который бы вышел во второй тур вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией. Даже будь он очень ярым антироссийским политиком. Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше продолжать уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз – туда, где его страну не ждут. Перед 21 апреля вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты", – считает депутат.

По его словам, Порошенко подобными высказываниями пытается отвлечь избирателей от того факта, что во второй тур он попал совершенно незаслуженно.

"Его голоса принадлежат Тимошенко, Бойко и другим кандидатам, у которых их отобрали. И именно для того, чтобы отвести информационные поводы от скандалов первого тура, Порошенко начинает разыгрывать карту о том, что он единственный и самый лучший для Украины", – подчеркнул Водолацкий.

Ранее Порошенко заявил, что для страны существует угроза "откатиться под имперскую Россию". Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.