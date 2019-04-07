ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, как можно узнать полный размер своей пенсии, пишет "Российская газета".

Как указывают в ПФР, получить необходимые данные можно двумя способами: с помощью личного кабинета на сайте ПФР или же, если человек не умеет пользоваться компьютером, обратиться за этой информацией в любое отделение фонда.

Отмечается, что в личном кабинете отражаются два размера пенсии – тот, что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и тот, который будут выплачивать после увольнения с работы.

Как указали в ПФР, вопрос по поводу таких данных особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.

При этом перерасчет выплат проводится ежегодно 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин будет получать уже проиндексированную пенсию. Она будет начислена в течение двух-трех месяцев, так как ее надо еще раз пересчитать с учетом последних отчислений работодателя.