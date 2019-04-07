Спасенный одним из туристов кот, которого на турбазе "Тихий берег" в селе Барангол Майминского района Республики Алтай засунули в мешок и выкинули в Катунь, скончался от травм в ветеринарной лечебнице, пишут "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. В столовую турбазы во время завтрака проник местный кот Кеша, который искал себе пропитание. В столовой находилось только двое отдыхающих — супружеская пара из Барнаула. Кот им не мешал, но один из сотрудников турбазы поручил другому работнику убрать животное.

Тот не просто вынес кота из помещения, но через некоторое время в мешке бросил в ледяную Катунь на глазах у постояльцев. Тогда барнаулец Сергей Завалихин совершил отчаянный поступок — разделся и поплыл к коту.

"Доплыл, взял, выплыл на берег. Мешок развязал, непонятно было, как он там. Мы его занесли к себе в домик, у нас печка была натоплена, прибавили тепла еще. Смотрим, вроде дышит. Пока отогревался, вызвали участкового. Он составил протокол, взял объяснения с меня и работника. Кроме нас на базе никого не было", — рассказал Сергей "Московскому комсомольцу на Алтае".

Затем Сергей позвонил владельцу базы — жителю Новосибирска. Он извинился за поведение сотрудников и пообещал их наказать.

Спасенного кота в тот же день передали майминским волонтерам из организации "Котопес", те отнесли его в ветеринарную клинику.

Как сообщил "Новостям Горного Алтая" главный ветеринарный врач Майминского района Михаил Коновалов, утром 6 апреля кот скончался от отека легких. Когда кот поступил в клинику, врачи удачно провели реанимационные мероприятия, состояние животного стабилизировалось. Однако на следующий день коту стало хуже. Врачи предположили отек легких, начали откачивать жидкость, но спасти животное не смогли.

Как подчеркнул Коновалов, отек легких произошел не из-за пребывания в воде, а на фоне травмы: "Его пнули или сильно ударили. Жидкости в легких было очень много, даже для собаки, не то, что для кошки. Спасти не удалось".