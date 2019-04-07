Минздрав напомнил россиянам о существовании факторов риска, которые люди могут контролировать самостоятельно — курение, чрезмерное употребление алкоголя и низкая физическая активность являются основными причинами проблем со здоровьем, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность", — сообщили в министерстве.

Что касается курения, то от него нужно отказаться совсем, так как с этим пагубным пристрастием связаны до 90% всех случаев рака легких и 50% сердечно-сосудистых заболеваний. Это касается и электронных сигарет, которые не являются меньшим злом.

В Минзраве отметили, что с начала начала реализации антитабачной кампании в России количество курильщиков снизилось на 21%. На данный момент продолжают курить около 30% россиян.

Стоит также обратить особое внимание на питание. Согласно рекомендации Минздрава, нужно чаще заменять мясо рыбой и птицей, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день.

Для укрепления сердечной и дыхательной системы детям и подросткам необходимы физические нагрузки в течение одного часа каждый день. Взрослым людям достаточно 2,5 часов в неделю.