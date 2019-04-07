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Польша запросила у Германии $900 млрд в качестве компенсации ущерба от войны

, ИА "Амител"
Отмечается, что в течение последних 30 лет Германия манкирует вопросом о компенсации
Германия неоднократно заявляла, что не намерена осуществлять выплаты Польше / Фото: belayaistoriya.ru

Германия неоднократно заявляла, что не намерена осуществлять выплаты Польше / Фото: belayaistoriya.ru

Депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы репараций, Януш Шевчак в интервью изданию WPolityce заявил, что пока Германия в полном объеме не компенсирует ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, ей стоит воздержаться от критики политики Варшавы, сообщает телеканал "360".

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", — подчеркнул Шевчак.

Он отметил, что в течение последних 30 лет Германия манкирует вопросом о компенсации Польше за ущерб в войне. По его мнению, это позор.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, ссылаясь на то, что свой долг они уже вернули, а также на то, что Варшава отказалась от репараций в 1953 году.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что вопрос репараций со стороны Германии все еще актуален.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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