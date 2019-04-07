Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью местами в восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью -3...-8. Днем +6...+11, в предгорьях до +16, без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с, в южных районах порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -4...-6, днем +7...+9. Ночью без осадков, возможен туман, изморозь, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Днем без осадков, в утренние часы возможен туман, изморозь, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с.