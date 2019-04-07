Барнаульцы идут к Оби, чтобы посмотреть начало ледохода

Жители Барнаула в воскресенье, 7 апреля, идут к реке Обь, чтобы увидеть ледоход, однако пока что наблюдаются лишь подвижки льда на реке, пишет "Алтайская правда".

Люди приходят посмотреть на зрелище в район Речного вокзала, где находится лучшая обзорная площадка из доступных вблизи. Приходят семьями – с маленькими детьми, чтобы посмотреть на освобождающуюся ото льда Обь.

"Активного ледохода на реке Обь около Барнаула пока нет. Но все равно зрелище просыпающейся после зимы реки – прекрасно", – пишет издание.

Как сообщает МЧС, на реках бассейна Верхней Оби сейчас наблюдаются явления, характерные для периода вскрытия ото льда.

Ранее "Катунь 24" сообщала, что в субботу, 6 апреля, в Барнауле на реке Обь тронулся лед. По данным ЦГМС, уровень воды в Оби в районе Барнаула сейчас составляет 199 см, за сутки он поднялся на 25 см. Зрелищный ледоход прогнозируют на 9 апреля. Ото льда уже освободились алтайские реки Чумыш и Алей.