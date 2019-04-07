Снижающие давление продукты назвали британские ученые

Медики считают, что уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием, пишет "Российская газета" со ссылкой на Express.

Отмечается, что от высокого давления, которое может привести к сердечному приступу или инсульту, страдает каждый четвертый взрослый британец. Однако калий, содержащийся в некоторых продуктах, помогает сбалансировать негативное воздействие соли на организм и снизить давление.

Ученые сообщают, что употребление соли повышает количество натрия в крови и нарушает хрупкий баланс, снижая способность почек выводить воду, а продукты, богатые калием, восстанавливают этот баланс, помогая почкам работать более эффективно и тем самым снижают артериальное давление.

Для достижения такого результата эксперты рекомендуют включить в свой рацион сладкую картошку, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунца. Однако медики предупреждают, что переизбыток калия тоже может оказаться вредным, поэтому следует соблюдать осторожность. Особенно на это нужно обратить внимание людям с заболеванием почек или принимающим лекарства от повышенного давления.

Также для нормализации давления рекомендуется регулярно заниматься спортом.