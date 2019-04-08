Кромка льда отступила в самом начале апреля / Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко / altzapovednik.ru

Замерзшая часть Телецкого озера в Горном Алтае освобождается ото льда – этот невероятно красивый процесс запечатлели дайверы и сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Как сообщает пресс-служба заповедника, на юге Телецкого озера ледостава не было, а вот меридиональная часть замерзла с 4 февраля.

Но постепенно кромка льда отступала и в начале апреля уже можно увидеть воду.