Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на минувшей неделе подписал постановление об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.

Госзаказчиком и основным разработчиком данной программы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Общий объем средств, направляемых на реализацию данной программы за указанный срок, составляет 3 863 839 567,86 рубля.

Посредством всех запланированных мероприятий до 2025 года в нашем регионе планируется переселить 8081 человека из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Если говорить о жилых площадях, которые планируется расселить, то в данном случае речь идет о 124 238,02 квадратного метра аварийного жилфонда.

Участниками программы являются муниципальные образования, на территории которых находятся аварийные дома, в установленном порядке до 1 января 2017 года признанные аварийными и подлежащими сносу: