Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на минувшей неделе подписал постановление об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.
Госзаказчиком и основным разработчиком данной программы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Общий объем средств, направляемых на реализацию данной программы за указанный срок, составляет 3 863 839 567,86 рубля.
Посредством всех запланированных мероприятий до 2025 года в нашем регионе планируется переселить 8081 человека из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Если говорить о жилых площадях, которые планируется расселить, то в данном случае речь идет о 124 238,02 квадратного метра аварийного жилфонда.
Участниками программы являются муниципальные образования, на территории которых находятся аварийные дома, в установленном порядке до 1 января 2017 года признанные аварийными и подлежащими сносу:
- Алейск;
- Барнаул;
- Бийск;
- Новоалтайск;
- Рубцовск;
- Славгород;
- Змеиногорский район;
- Каменский район;
- Локтевский район;
- Мамонтовский район;
- Павловский район;
- Первомайский район;
- Третьяковский район.
Комментарии
Если жилье признано аварийным и в нем опасно жить, то как можно жить в нем еще шесть лет? Чиновники без совести, смогут прожить шесть лет в аварийном жилье?