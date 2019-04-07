ЦИК Украины на своем сайте официально объявил итоги первого тура выборов президента страны.

Сообщается, что Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95%. Эти кандидаты прошли во второй тур выборов.

Общее число зарегистрированных избирателей составило 30 047 302 человека, а всего в голосовании приняли участие 18 893 864 гражданина. Отмечается, что Зеленский получил 5 714 34 голоса избирателей, Порошенко — 3 014 609 голосов. За Юлию Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Ранее ЦИК Украины заявлял, что не мог быстро подвести итоги первого тура выборов, так как комиссия избирательного участка № 94 в городе Обухов Киевской области никак не могла собраться, чтобы оформить протокол и передать его в ЦИК.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За два дня до выборов оба кандидата устроят дебаты на на киевском стадионе "Олимпийский".